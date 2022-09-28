Кремль надеется продвинуться дальше вглубь Украины.

В Кремле все еще питают надежды перехватить инициативу на поле боя и после проведенной частичной мобилизации снова двинуться армией на Харьков и Одессу.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Администрации Путина.

Российские чиновники отметили, что не отказались от первоначальных намерений проведения "спецоперации", несмотря на ряд неудач на фронте.

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Более того, Кремль надеется продвинуться дальше вглубь Украины, возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу. Это, по их словам, оставит Украине лишь крупицу ее довоенного "я".

После чего Москва согласиться на мирные переговоры, чтобы оставить себе побольше захваченных территорий.

Вместе с тем сами журналисты намекают, что такие планы, мягко говоря, не соответствуют сегодняшнему положению России на фронте.

"Маловероятно, что 300 тысяч мобилизованных солдат, плохо обученных и мотивированных, смогут изменить ситуацию на поле боя. Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины", - говорится в материале.

Война в Украине: последние новости

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В настоящее время кроме части Донецкой и Луганской областей Кремль контролирует также часть Херсонской и Запорожской области.

В связи с недавними успехами ВСУ под Харьковом Москва в срочном порядке объявила о проведении "референдумов" в попытке незаконно аннексировать оккупированные территории.

Дальше Москва попытается создать "Крымский федеральный округ", который, по замыслу окружения Путина, должен возглавить экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Мир уже осудил действия России. Результаты "референдумов" отказываются принимать даже ее ближайшие союзники.

На сегодня бои продолжаются за Донецкую область. Контрнаступление ВСУ ведут на южном участке фронта.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 58 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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