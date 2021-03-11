Секретарь СНБО заявил о четком понимании текущей ситуации на линии фронта на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Вооруженные силы Украины не позволят российским оккупантам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

В частности, его попросили прокомментировать заявления российских боевиков о том, что якобы 15 марта состоится наступление.

Данилов сказал, что СНБО в течение 24 часов в сутки получает информацию от всех соответствующих структур о ситуации на Донбассе.

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"То, что касается даты 15 марта - это уже какая-то мантра, так как все сейчас говорят о 15 марта, непонятно почему. У нас четкая понятная ситуация. Мы четко осознаем, что происходит на фронте", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран и другие ответственные командующие "находятся на своих местах".

"Это профессиональные люди, и наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году. Кто бы это ни был, у кого бы не было каких-то посягательств. Это совсем другая армия", - подчеркнул Данилов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет на оккупированные территории Донбасса вооружение и направляет наемников и регулярных военных. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко