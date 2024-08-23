Россияне направили резервы в Курскую область.

Наступление Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине - это спланированные штурмовые действия, рассказал Герой Украины, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин.

"Они завладели ротными и взводными опорными пунктами, как мы можем видеть на видео. На том направлении противник также проводит штурмовые действия, но на данном этапе успеха не имеет, поскольку может привлечь резервы именно с этих направлений - они ближе всего к Курщине. Они уже там будут проводить штурмовые действия, оборонительные и т.д.", - пояснил он в эфире телемарафона.

Литвин также рассказал о ситуации в направлении Липцов, где бригада "Рубеж" держит оборону: "Враг на этой неделе проводил штурмовые действия наших подразделений, но это был характер сдерживания наших резервов, чтобы мы их не перебрасывали в районы ведения более активных боевых действий. Значительно уменьшилось в направлении Липцов использование оперативно-тактической авиации. Месяц назад враг бросал только по Липцам 20 КАБов, сейчас это несколько КАБов в сутки".

Видео дня

Зато оккупанты более активно штурмуют позиции Сил обороны в районе Волчанска. По словам Литвина, ситуация там хоть и сложнее, однако контролируемая. "Мы понимаем, что враг оперативно-тактическую авиацию и резервы с территории РФ может привлечь именно на Курщине", - добавил военный.

Наступление на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, вчера 3 ОШБр официально сообщила, что пошла в наступление в Харьковской области. Они рассказали о собственных успехах и значительных потерях российских захватчиков.

Впоследствии пресс-офицер бригады Александр Бородин сообщил, что бойцы 3 ОШБр проводят на освобожденной территории стабилизационные действия. Захватчики же пытаются восстановить контроль над утраченными территориями.

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