Кроме того, военные показали, как за полем боя следят высшие командиры и отдают приказы.

Третья отдельная штурмовая бригада заинтриговала хорошими новостями из Харьковской области.

В пресс-службе бригады показали видео, на котором, как отмечается, видно "перги кадры из наступления в полном разгаре".

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры с наступления в полном разгаре. Детали позже", - отметили в Третьей штурмовой.

На видео видно наземные атаки украинских сил против войск противника. Результаты ударов фиксировали дроны с воздуха. Кроме того, военные показали, как за полем боя следят высшие командиры и отдают приказы.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин заявил, что у бригады "хорошие новости на своем направлении".

"В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия. Детали потом", - отметил он.

Важные новости Украины - что сообщалось об операции на Курщине

Как сообщал УНИАН, 20 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Украина достигает "незначительных успехов" на российской территории, продвижение замедлилось.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.

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