Россияне потеряли на этом направлении серьезные оборонительные позиции.

Сейчас бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проводят стабилизационные действия на Харьковщине, где накануне сообщалось об удачном наступлении, сообщил в эфире "Радио Свобода" пресс-офицер Александр Бородин.

"В целом уже закрепления проведены. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов - это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития штурмовых действий со стороны российской 20-й армии. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Сейчас они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны", - рассказал Бородин.

Он также отметил, что подобное наступление важно в первую очередь не из-за освобождения территорий. Более важным является факт разрушения планов оккупантов, а также уничтожение их сил и средств.

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"Там были достаточно серьезные оборонительные позиции, которые они потеряли и которые они долгое время строили, логистику налаживали. Они потеряли эти позиции - теперь они наши. И приходится не только строить новые позиции, но и новую логистику. Это такая составляющая, которая сдерживает силы и средства. Поскольку им сейчас сложно удерживать свои позиции. Потому что их по факту еще нет", - добавил Бородин.

В то же время он отметил, что у россиян до сих пор есть большие резервы личного состава, а также артиллерийских боеприпасов и FPV-дронов.

"У них построена такая система, что они почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы. Они имеют потенциал для того, чтобы постоянно штурмовать. Они не делают большие штурмы, у них нет сил делать такие операции, как наши делают в Курской области. Это все маленькие штурмы на уровне отделений, максимум сводов. Но постоянные", - рассказал Бородин.

Наступление на Харьковщине: что известно

Накануне третья отдельная штурмовая бригада объявила о наступлении в Харьковской области. За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Впоследствии наступление прокомментировал и команды 3 ОШБр Максим Жорин.Он отметил, что наступательные действия не связаны с параллельным наступлением на Курск. Он также добавил, что в ближайшие дни бригада сможет обнародовать детали операции и статистику потерь врага.

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