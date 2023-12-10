По его словам, подразделение отвели на несколько сотен метров, поскольку оно уже не могло выполнять боевые задачи.

Российский оккупант показал видео из-под Авдеевки и раскрыл безумные потери во время штурмов.

Видео захватчика появилось в сети. На кадрах он показал полностью уничтоженную посадку, посреди которой россияне обустроили позиции.

Оккупант жалуется, что несколько дней назад на этих позициях воевало 75 россиян, а сейчас осталось лишь 14. впрочем, ВСУ последовательно ликвидировали почти всех, усеяв участок телами врагов. Выживших обещают вывести, но захватчики и сами не представляют, как будут осуществлять выход, ведь совсем рядом стоят ВСУ.

"Нас зашло сюда 75 человек, а сейчас нас 14. Остальные все - 200, 300... Нас просто уничтожали. Здесь вчера 200-е лежали... Мы выжили потому, что у нас очень сильно развит инстинкт самосохранения. Но задачи были, вы даже не представляете какие", - поделился захватчик и поспешил в окоп на фоне "прилета".

Штурм Авдеевки - что происходит в городе

Как писал УНИАН, потери России в Украине на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме Бахмута. Сейчас возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тысяч российских военнослужащих, что в разы больше, чем украинский гарнизон.

Военный эксперт Роман Рассвет выразил мнение, что потеря Авдеевки грозит обвалом всей линии обороны на Востоке и потерей контроля над значительными территориями Донбасса. По его словам, важна не настолько Авдеевка, как населенный пункт, а как укрепрайон, который создали на ее территории.

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