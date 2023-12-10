Россияне поставили себе дедлайн - захватить Авдеевку до Нового года.

На Авдеевском направлении Россия проводит перегруппировку и готовится к третьей волне массированного штурма, которая, вероятно, будет более мощной, чем две предыдущие. К таком выводу пришел военный аналитик Александр Коваленко, наблюдая за ситуацией вокруг этого города.

По его словам, в последние дни большинство атак на авдеевском направлении ведут подразделения из состава так называемого "первого армейского корпуса", т.е. отряды террористической группировки "ДНР". В то же время регулярная российская армия, имеющая более боеспособные части, ходит в атаки намного реже.

Коваленко уверен, что это указывает на проведение агрессором "тщательной" перегруппировки и доукомплектования подразделений после ранее понесенных тяжелых потерь.

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"Причём подготовка основательная. (...) Соответственно, третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух", – говорит эксперт.

По словам Коваленко, российское командование установило два "дедлайна" для взятия Авдеевки – до Нового года или до мартовских "выборов" Путина.

Повышенную активность россиян по всей восточной линии фронта аналитик тоже связывает с грядущим третьим штурмом Авдеевки. По его мнению, так россияне хотят "испытать удачу" и попытаться продвинуться на других участках, чтобы реализовать план "Б" в случае неудачи с захватом Авдеевки.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал УНИАН, потери России в Украине на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме Бахмута. Сейчас возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тысяч российских военнослужащих, что в разы больше, чем украинский гарнизон.

Военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что потеря Авдеевки грозит обвалом всей линии обороны на востоке и потери контроля над значительными территориями Донбасса. По его словам, важна не столь Авдеевка, как населенный пункт, как укрепрайон, который создали на ее территории.

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