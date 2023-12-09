Россияне надеются, что могут посыпать украинскую оборону на восточном фронте, если сломают Авдеевку.

Потеря Авдеевки грозит обвалом всей линии обороны на востоке и потери контроля над значительными территориями Донбасса.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктур Роман Свитан. По его словам, важна не столь Авдеевка, как населенный пункт, как укрепрайон, который создали на ее территории.

"Сама Авдеевка - это высота. Восточная часть города и промзона-господствующая высота, которая расположена юго-восточнее Авдеевки, между ясиноватским блокпостом и самим городом, поэтому россияне постоянно давят именно на эту высоту. Дело не в самой Авдеевке как городе, а в укрепрайоне. Потому что, если нам отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда пойти где - то на 20 км на Запад ко второй линии обороны Карловка-Очеретино. То есть идти к следующим высотам, потому что в низинах мы не удержимся", - пояснил военный эксперт.

Свитан отметил, что эти 20 км отхода могут обвалить весь фронт, и также на юге в сторону Курахово, следовательно существует возможность потерять Марьинку. Придется отходить в Карловку, существует угроза для Угледара.

"У россиян как раз есть такой военный замысел: если мы посыплемся из Авдеевки, то тогда они нажмут по полной из Марьинки в Курахово, из Угледара в Курахово. То есть они хотят сложить фронт. Оккупанты готовятся к тому, что у нас фронт посыплется. Поэтому мы Авдеевку и удерживаем, никакой здесь политики нет. Это исключительно военная необходимость. А если посыплемся и пойдем на вторую линию обороны, то нам же потом придется возвращаться назад, а это движение на высоту, потеряем очень много людей, техники. В настоящее время оптимально – удерживать Авдеевку", - отметил Свитан.

Штурм Авдеевки

Осенью 2023 года оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку и понесли огромные потери. Украинские воины продолжают давать достойный отпор противнику.

Ветеран российско-украинской войны-майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении среднесуточные потери противника составляют 931 оккупант, а во время штурма Бахмута Россия теряла 776 захватчиков.

Стоит отметить, что общие потери врага на 9 декабря 2023 на нашей земле уже составляют примерно 338 тысяч 120 оккупантов. Кроме того, РФ потеряла уже очень много техники, в том числе 10 519 боевых бронированных машин.

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