Потери России в Украине на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме Бахмута.
Как рассказал в эфире телемарафона майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, сейчас возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тысяч российских военнослужащих, что в разы больше, чем украинский гарнизон. "На Авдеевке (россияне, - УНИАН) просто делают мясные штурмы, а таких инструкторов, как были в ЧВК "Вагнер", там нет. Также они несут большие потери. Среднесуточные потери во время штурма Бахмута были 776 российских военнослужащих, сейчас (на Авдеевском направлении, - УНИАН) - 931. То есть на 25% больше, а успехов они пока не достигают. Даже если это удастся, то существенных принципиальных изменений на линии фронта не произойдет", - сказал он.
Сейчас, по словам военного эксперта, на Бахмутском направлении противник начал активно использовать артиллерию и управляемые авиабомбы. "Они (оккупанты, - УНИАН) начали использовать, в частности, тяжелую технику, потому что почва более твердая стала. Атакуют небольшими группами, пытаясь протащить наши войска, чтобы рассредоточить их вдоль линии фронта и не дать возможности где-то передвигаться. Делается это преимущественно для медийных средств россиян", - подчеркнул Гетман.
Стоит отметить, что общие потери врага на 9 декабря 2023 года на украинской земле составляют примерно 338 тысяч 120 человек.
В центре внимания Авдеевка - сегодня это стоит знать
По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление 8 декабря. Опубликованные 8 декабря геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).
Российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), до окраин Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от города.
В то же время, по состоянию на утро 9 декабря, по данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.