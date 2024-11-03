Над Киевом нацгвадейцы из пулемета 'приземлили' российский дрон (фото)

Нацгвардейцы сбили российский дрон над Киевом во время очередной атаки. Для этого воины применили пулемет, сообщили в пресс-службе НГУ.
"Во время очередной российской воздушной атаки на Киевщину нацгвардейцы успешно уничтожили вражеский беспилотный аппарат точным огнем из пулемета", - говорится в сообщении.
В НГУ также отметили, что действия военных по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БПЛА без человеческих жертв и разрушений.
Налеты российских "шахедов" - последние новости
Страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов, несмотря на санкции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь более 2 тысяч "шахедов" было выпущено против Украины - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию.
В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы.
На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов.