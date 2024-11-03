Над Киевом нацгвадейцы из пулемета 'приземлили' российский дрон (фото)

Действия военных по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БПЛА без человеческих жертв.

Нацгвардейцы сбили российский дрон над Киевом во время очередной атаки. Для этого воины применили пулемет, сообщили в пресс-службе НГУ.

"Во время очередной российской воздушной атаки на Киевщину нацгвардейцы успешно уничтожили вражеский беспилотный аппарат точным огнем из пулемета", - говорится в сообщении.

В НГУ также отметили, что действия военных по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БПЛА без человеческих жертв и разрушений.

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Налеты российских "шахедов" - последние новости

Страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов, несмотря на санкции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь более 2 тысяч "шахедов" было выпущено против Украины - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы.

На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов.

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