В МИД также призвали союзников разрешить Украине бить по местам базирования "шахедов" и складам в РФ.

В течение октября российские оккупанты запустили по Украине 1908 "шахедов", что составляет около 62 дронов в день. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, РФ только в ночь на 2 ноября запустила 71 дрон типа "Шахед" по Киеву и другим городам Украины. Также в течение сентября российская армия применила против Украины 1331 "шахед", что примерно составляет 44 беспилотников в день.

"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - призвал Сибига.

Видео дня

Атака "шахедов" по Украине - что известно

Как писал УНИАН, утром 2 ноября российские оккупанты атаковали дронами Киев, в результате чего ранения получили местные жители. В частности обломки БпЛА упали в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Одним из пострадавших оказался патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе.

В то же время президент Владимир Зеленский отреагировал на удар дронами России по Украине. По его словам, "постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно".

Вас также могут заинтересовать новости: