Украинская ПВО сбила все дроны, которые угрожали столице этой ночью.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы, сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что дроны преимущественно были запущены с северо-восточного направления. На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов.

"Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице. В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожаров и пострадавших - нет", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Российские атаки дронами по Украине

Страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов, несмотря на санкции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь более 2 тысяч "шахедов" было выпущено против Украины - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию.

Напомним, на днях Bloomberg писал, что Россия получает необходимые западные компоненты для производства ракет, которыми обстреливает Украину.

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