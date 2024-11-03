Сейчас украинские военные принимают меры для решения проблемы как можно быстрее.

Российские оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа Shahed. Следовательно, их уничтожение в воздухе несколько усложнилось.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, украинские военные сейчас принимают меры для решения проблемы.

"Сбивание "шахедов" усложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и изменение российской тактики. Меры принимаются. Это важно понимать", - сообщил он.

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Налеты российских "шахедов" - последние новости

Страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов, несмотря на санкции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь более 2 тысяч "шахедов" было выпущено против Украины - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы.

На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов.

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