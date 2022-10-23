С целью уточнения положения украинских войск и корректировки своего огня враг запускает беспилотные воздушные шпионы.

На юге в течение ночи враг нанес ВСУ удары вдоль всей линии боевого столкновения.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

Он отметил, что обстановка на южнобугском направлении напряженная и сложная, однако уверенно контролируется Силами обороны. Противник продолжает вести оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

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"В течение ночи он наносил огневое поражение нашим войскам с применением авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов вдоль всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Назаров.

Также, по его словам, с целью уточнения положения украинских войск и корректирования огня артиллерии враг запускает беспилотные воздушные шпионы вдоль линии соприкосновения - на стыке Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 3 носители высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 24 "Калибры". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 10 кораблей и катеров, в том числе 2 больших десантных корабля. Все они продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В целом, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты заставляют "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

23 октября за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и четыре склада с боеприпасами оккупантов.

За сутки 23 октября на юге Вооруженные силы Украины нанесли по врагу около 130 огневых ударов.

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