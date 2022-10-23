Потери противника уточняются.

На юге Вооруженные силы Украины нанесли по врагу около 130 огневых ударов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение ночи наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 130 огневых задач. Потери противника уточняются", - сказал Назаров.

Видео дня

По его словам, противник продолжает вести оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В целом, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты заставляют "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

23 октября за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и четыре склада с боеприпасами оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: