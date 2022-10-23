После массированных атак по объектам критической инфраструктуры почти всей Украины, враг снова обстрелял Никопольский район.

За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и четыре склада с боеприпасами оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвобожденных территориях проводят стабилизационные меры. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведение мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", - сообщают в ОК.

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В то же время продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии соприкосновения.

"Враг наносит огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы, в том числе и прилегающих общинах. Тыловые районы продолжает атаковать ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией", - отмечают в сообщении.

После массированных атак по объектам критической инфраструктуры почти всей Украины, враг снова обстрелял Никопольский район.

"Реактивными системами залпового огня ударил по Красногригоровской общине. Ранены трое гражданских лиц. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений. В ответ на 3 рашистских авиаудара вертолетами наши зенитчики ответили сбитием еще одного, уже второго за этот боевой день, враждебного "Аллигатора" и пятью ударами нашей штурмовой и армейской авиации по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны", - сообщили в ОК.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

"Ориентировочные потери противника за сутки равны: 47 рашистов, 2 танка, реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц авто-бронетанковой техники и 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждено самоходную крупнокалиберную гаубицу "Мста-С" и еще единицы авто-бронетехники", - отмечают в ОК.

Также сообщается, что в штормовом Черном море 6 кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16-ю ракетами "Калибр" наготове.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В целом, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты заставляют "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

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