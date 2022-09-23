На боевом дежурстве у оккупантов находятся 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 28 единиц.

На юге авиация ВСУ сегодня нанесла 7 ударов по средствам противовоздушной обороны и районам сосредоточения сил врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

По его словам, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили 99 огневых задач, в том числе по поражению двух командных пунктов противника в Геническом и Каховском районах. Продолжается огневой контроль по прекращению вражеской активности на Каховском мосту.

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"Подтвержденные потери врага по состоянию на утро составили 9 рашистов и 2 буксируемых миномета 120 калибра. Остальные потери - устанавливаются и доразведываются", - сказал Назаров.

Он также добавил, что авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по средствам противовоздушной обороны и районам сосредоточения сил и средств врага.

Корабельная группировка вражеских войск в Черном море маневрирует вдоль юго-восточного побережья Крыма в количестве 14 единиц. На боевом дежурстве - 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 28 единиц, а также 2 больших десантных корабля.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

В речи, посвященной объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин пригрозил миру применением ядерного оружия: "В отношении России ведется ядерный шантаж... Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

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