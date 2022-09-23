По ее словам, там достаточно жарко, несмотря на то, что погода похолодала.

Начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки на южном направлении есть достаточно существенные попадания по оккупантам.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"У нас есть достаточно существенные попадания за минувшие сутки – это пункты управления, командные пункты и районы сосредоточения техники, вооружения и людей. Но мы не видим еще результатов, потому что они доразведываются. Понятно, что на оккупированной территории труднее подсчитать такие достижения. Но очень благодарны местному населению и Движению сопротивления. Они нам в этом помогают. Уверена, что к вечеру отчет будет достаточно мощный", - сказала она.

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По ее словам, у оккупантов в последнее время есть проблемы с военной активностью. Оккупанты сейчас " пытаются что-то изображать, чтобы все думали, что есть военные и есть активность".

"Хотя на самом деле бои идут ожесточенные, Юг есть юг. И у нас довольно жарко, несмотря на то, что погода немножко похолодала. Огонь идет с одной стороны и с другой, но враг все же уступает. Постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой, и это его (врага – УНИАН) напрягает. В соответствии обстрелы становятся то меньше, то больше, в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили, например, за ночь", - добавила Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки уничтожено 550 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения - уже более 56 тысяч.

По данным ОК "Юг", за минувшие сутки силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбили 5 дронов-камикадзе.

Кроме того, подтверждено поражение 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 состав с боеприпасами – в Бериславском.

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