Гражданам угрожают отключением электроснабжения.

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики пытаются создать базу данных мест проживания мирных граждан.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в Генштабе, противник пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением электроэнергии, под видом высполнения "программы экономии электроэнергии", так называмые "власти" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места проживания гражданина".

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Ситуация в Херсоне

Украинские воины зашли в Херсон 11 ноября 2022 года. Россияне много раз били по освобожденному городу и освобожденной части области.

Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что с 20 ноября в Херсоне зафиксировали 1223 "прилетов", погибли 65 человек, среди них есть ребенок. Чиновница добавила, что из-за вражеских обстрелов разрушены 38 объектов критической инфраструктуры, 901 жилой дом и 48 образовательных учреждений.

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