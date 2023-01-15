Здание получило повреждения.

Российские захватчики обстреляли больницу в Херсоне. Здание получило повреждения.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, оккупанты ударили по больнице после 15.00

"Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения", - сообщил Янушевич.

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Председатель ОВА добавил, что, к счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали.

Ситуация в Херсоне:

15 января 2023 года сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты 76 раз атаковали Херсонскую область.

Также стало известно, что в Херсонской области двое мужчин погибли из-за мины, оставленной российскими оккупантами. Минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Также известно, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Они инвентаризируют имущество местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

15 января 2023 года жителей Херсона попросили не выходить из укрытий.

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