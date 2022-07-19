Кроме того, за сутки подразделения зенитных ракетных войск сбили 5 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

На Херсонщине украинские военные сбили вражеский истребитель.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, около 20:00 подразделением зенитных ракетных войск в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.

"Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбития самолета, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.

Кроме того, за текущие сутки подразделения зенитных ракетных войск сбили 5 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Тем временем Telegram-каналы публикуют видео якобы сбития российского истребителя в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, гвардеец Национальной гвардии Украины в составе Сил обороны уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла". Всего на его счету шесть вражеских "птичек".

Вас также могут заинтересовать новости: