А вчера военному удалось сбить крылатую ракету оккупантов.

Гвардеец Национальной гвардии Украины в составе Сил обороны уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

"Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету!!! А уже на утро следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов "СУ-25" и одна крылатая ракета оккупантов", - отметили в Нацгвардии.

Срочник Нацгвардии, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задачи, защищая украинское небо на Запорожском направлении, и беспощадно бьет врага в воздухе просто из ПЗРК "Игла".

В соцсетях его прозвали "Запорожским мстителем" после того, как боец сбил 3 вражеских самолета. Сам 19-летний военный отметил, что продолжит делать свою работу.

Су-25

Разработанный в СССР в 70-х годах штурмовик Су-25 активно используется Вооруженными силами Украины и армией РФ. Несмотря на свой возраст, он остается достаточно эффективной машиной, созданной исключительно для ударов по наземным целям.

Как сообщал УНИАН, 15 июля бойцы из Центра спецопераций "А" СБУ вместе с военными Вооруженных сил Украины точно отработали по российским Су-25 из ПЗРК. Как результат, один штурмовик уничтожен, другой – подбили.

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