В области оккупанты и их коллаборанты заняты подготовкой к 9-му мая.

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отмечает, что на Херсонщине российские оккупанты пытаются подкупать и запугивать местных жителей.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о ситуации в области, Самойленко отметил: "Мы на сегодня видим попытки оккупантов каким-то образом подкупить наших людей, запугать их. Сделать так, чтобы они поверили в то, что намерения оккупантов изменились и они хотят сделать для них какое-то благо".

Так, подчеркнул он, ситуация "очень тяжелая".

"Обстановка в городе (Херсоне - УНИАН) более-менее спокойная. Чего не скажешь об обстановке в некоторых районах области, в которых мы имеем даже абсолютно заблокированные села, которые находятся на линии разграничения боевых действий, и невозможность подвозить туда даже волонтерским путем каких - то продуктов, медикаментов, других вещей", - сказал Самойленко.

Кроме того, он отметил, что сейчас в области оккупанты и их коллаборанты заняты подготовкой к 9 мая.

"Это изучение лозунгов, песен, танцев. Но на сегодня даже актеров они вынуждены завозить из Крыма или из других регионов. Потому что херсонские актеры не соглашаются участвовать в этих фантасмагориях", - рассказал председатель облсовета.

Как сообщал УНИАН, городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что до 11 мая на блок-постах Херсона оккупанты планируют полностью заблокировать движение для гражданских.