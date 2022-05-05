В Херсоне не наблюдается каких-то больших приготовлений оккупантов к празднованию 9 мая.

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что до 11 мая на блок-постах Херсона оккупанты планируют полностью заблокировать движение для гражданских, в городе остается около 200 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Сейчас ситуация напряженная. Сейчас никого не выпускают,... почти 47 блок-постов до Борислава по направлению выезда в Кривой Рог, и люди не могут выехать. До 11 мая на блок-постах говорят, что не будут впускать-выпускать", - сказал Колыхаев.

Мэр Херсона сообщил, что в городе остается около 200 тыс. человек, до 40% жителей в опасных условиях смогли выехать из города на автомобилях, объединяясь в группы.

"За 64 суток войны у нас не было ни одного безопасного "зеленого коридора" для того, чтобы мы могли вывезти людей... Это очень большая проблема для нашего города, но мы надеемся, что "зеленые коридоры" будут, потому что есть много людей, которые хотят уехать из нашего города, но боятся за свою жизнь", - сказал Колыхаев.

Также мэр Херсона отметил, что пока не наблюдается каких-то больших приготовлений оккупантов к празднованию 9 мая в Херсоне.

"Я не вижу приготовления к каким-то большим мероприятиям, я вижу, что город живет своей жизнью", - сказал Колыхаев.

Как сообщал УНИАН, оккупационная "администрация" временно занятой российскими войсками части Херсонской области планирует заблокировать местным жителям доступ к соцсетям, в частности Instagram и Facebook.