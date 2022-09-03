Неизвестный художник изобразил украинского и российского солдата обнимающимися.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в австралийском городе Мельбурн появился мурал, посвященный войне в Украине.

Фото мурала в Twitter опубликовала редактор журнала Digital War Ольга Бойчак.

Неизвестный художник изобразил украинского и российского солдата обнимающимися.

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"Новый мурал в Мельбурне показывает, как российский и украинский солдаты обнимаются, и это очень обидно для всех украинцев. Война России в Украине – это не конфликт между двумя народами – это вторжение. Фреска создает ощущение ложного равенства между жертвой и агрессором", — отметила редактор.

Бойчак подчеркнула, что такой подход очень опасен, поскольку подразумевает, что мира можно достичь, если обе стороны сложат оружие.

"В Украине не будет мира, пока не будут освобождены оккупированные территории и население", — написала Бойчук.

Российское вторжение и геноцид украинского народа:

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.

10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.

По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.

2 июня сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

25 июня двухпартийная группа американских конгрессменов представила резолюцию, которая характеризует действия России во время полномасштабного вторжения в Украину, как геноцид.

1 июля стало известно о том, что Украина обратилась в Международный суд ООН из-за нарушения РФ Конвенции о геноциде.

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