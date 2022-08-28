"Призрак Киева" - это не один летчик, а целое подразделение, которое с начала широкомасштабного вторжения России в Украину выполняет боевые задачи и уничтожает воздушные цели врага.

В День украинской авиации в Киеве на Подоле открыли мурал, посвященный "Призраку Киева".

В сюжете "Сніданку з 1+1" журналист рассказал, где же можно найти этот настенный рисунок в украинской столице.

"Это исторический центр Киева, Подол. Улица Межигорская, 3. Именно здесь можно увидеть мурал с так называемым "Призраком Киева", - говорится в сюжете.

На картинке пилот в кабине самолета. Это - собирательный образ всех украинских пилотов, которые защищали и защищают небо Украины. Это такая легенда военного времени. Этот мурал создал Андрей Ковтун. Для своей работы художник выбрал фотографию пилота 40-й бригады тактической авиации, которая, вероятнее всего, и является этим собирательным образом "Призрака Киева".

Кто такой "Призрак Киева"

"Призрак Киева"- это городская легенда украинского военного летчика-аса, который на Миг-29 Воздушных сил Украины в феврале 2022 года только за первые 30 часов от начала российского вторжения в боях за Киев якобы сбил шесть российских самолетов.

В пятницу, 29 апреля, одна из самых влиятельных британских газет The Times опубликовала статью о легендарном столичном "призраке".

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