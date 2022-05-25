14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.

Парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Польши, Литвы и Чехии признали действия России геноцидом украинского народа.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, напомнив, что парламент Украины также дал оценку преступлениям РФ.

"Спасибо парламентам стран, которые признали действия России геноцидом украинского народа! Искренне верю, что количество государств, которые солидаризируются с таким решением, будет только расти. Признание преступлений России геноцидом украинского народа - это прежде всего уважение к памяти тысяч невинно убитых украинцев, в частности детей", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что Россия должна ответить за совершенные военные преступления.

При этом он выразил надежду, что "все цивилизованные страны мира разделяют позицию" украинского парламента.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.

10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.

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