Россия сокращает добычу природного газа, – Reuters

В прошлом году экспорт российского газа в Европу сократился на 44%.

Министерство экономики Российской Федерации ожидает, что в этом году в стране добыдут и экспортируют меньше природного газа, чем прогнозировалось ранее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект правительственного документа.

В начале этого месяца издание сообщало, что Россия также снизила прогноз добычи нефти на 2026 год до минимума за 17 лет и пересмотрела прогноз экспорта топлива на этот и следующий год из-за войны против Украины.

Прогнозы добычи и экспорта природного газа были снижены на фоне разрыва экономических и политических связей с Западом из-за войны в Украине, а также планов Европейского Союза в следующем году полностью отказаться от закупок российского газа.

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Согласно проекту прогноза, в этом году добыча природного газа в России составит 683,1 млрд кубометров. Это на 5,3 млрд кубометров меньше, чем прогнозировалось в мае, но все же больше, чем показатель 2025 года – 662,7 млрд кубометров.

В этом месяце Кремль заявил, что Европа сама наносит себе ущерб, покупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешёвых российских поставок. Москва заявляет, что готова возобновить поставки газа в Европу, в частности через подводные газопроводы "Северного потока", одна из ветвей которых осталась неповрежденной после взрывов в сентябре 2022 года.

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом, как ожидается, в этом году вырастет до 35 млн тонн с 30,3 млн тонн в 2025 году. В то же время это на 5,3 млн тонн меньше предыдущего прогноза. Ожидается, что в последующие годы экспорт СПГ продолжит расти, однако более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.

По расчетам Reuters, в прошлом году экспорт российского газа в Европу упал на 44% – до всего лишь 18 млрд кубометров. Это самый низкий показатель с середины 1970-х годов после прекращения транзита через Украину. Пик экспорта российского газа по трубопроводам в Европу пришелся на 2018–2019 годы – около 180 млрд кубометров в год.

Отказ Европы от газа из России – главные новости

В октябре 2025 года Совет Евросоюза одобрил предложение Европейской комиссии о полном запрете импорта российского газа с 1 января 2028 года. Запрет вступал в силу с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов

По данным немецкого издания ntv, Европа по-прежнему зависит от российского сжиженного природного газа (СПГ). В первом квартале 2026 года европейские страны импортировали рекордный с начала полномасштабного вторжения объем российского СПГ.

Издание Reuters писало, что усилия Европейского Союза по достижению независимости от российской нефти и газа не увенчались успехом, в то время как блок из 27 стран вступает в зиму с очень низкими запасами газа.

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