Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действий российской армии актом геноцида против украинского народа.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.
Он поблагодарил сенат за это решение.
"Сенат Канады единогласно принял соответствующую резолюцию, идентичную резолюции Палаты общин Канады. Чувствуем крепкую поддержку Канады и вместе движемся к победе", - отмечает Стефанчук.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля Палата общин канадского парламента признала геноцидом действия российской армии в Украине.
Канадские законодатели заявили, что есть "достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечности", которые совершает Москва.
В заявлении Палаты общин говорится, что военные преступления России включают массовые зверства, убийства мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, изнасилования.
Ранее в этом месяце премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "абсолютно правильным" является то, что все больше людей называют действия России в Украине геноцидом, поддержав обвинение, выдвинутое президентом США Джо Байденом.
Канада входит в число стран, которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля. 27 апреля она ввела дополнительные санкции в отношении 203 человек, которые причастны к попытке России аннексировать определенные районы Донбасса.
Правительство Канады также заявило, что изменит свои законы о санкциях, чтобы разрешить выплату арестованных средств или передачу российского имущества на помощь в восстановлении Украины или пострадавшим украинцам.
14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.
21 апреля парламенты Эстонии и Латвии признали военные преступления, которые совершают оккупационные войска России в Украине, геноцидом.