На 40% дешевле, чем Opus 5: Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Opus 5.5

В ходе внутренних испытаний Claude Opus 5.5 успешно оптимизировал скорость загрузки веб-приложений в 39 из 40 случаев.

Anthropic представила свою новую модель Claude Opus 5.5, которая стала первой в новом семействе Claude 5.5. В компании заявили, что новая модель искусственного интеллекта сочетает в себе производительность Claude Fable 5.1 с более низкой стоимостью использования.

Отмечается, что Claude Opus 5.5 демонстрирует лучшие результаты среди всех моделей компании в программировании, работе с большими объемами знаний и использовании компьютера. В Anthropic поделились, что один из первых тестировщиков завершил миграцию кодовой базы объемом 680 тысяч строк менее чем за сутки.

В ходе внутренних испытаний Claude Opus 5.5 успешно оптимизировал скорость загрузки веб-приложений в 39 из 40 случаев. Также новая модель лучше справлялась с масштабными аудитами кода по сравнению с прошлой моделью.

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Кроме того, в Anthropic уделили особое внимание тому, что Claude Opus 5.5 стал значительно лучше работать с текстом. Разработчики заявили, что новая модель реже использует сложный жаргон и быстрее переходит к главной мысли.

В Anthropic сообщили, что Claude Opus 5.5 набрал 66,4% на бенчмарке Terminal-Bench 4.0, опередив Claude Fable 5.1 (55,8%) и Claude Opus 5 (52,3%). В бенчмарке GDPval-AA v2.1 новая модель набрала 1846 Elo, опередив Fable 5.1 с 1735 Elo.

Стоимость новой модели

Anthropic решила изменить свою ценовую политику. Стоимость входных токенов снизилась с 5 до 4 долларов за миллион, выходных - с 25 до 20 долларов, а стоимость чтения кэша снизилась на 60% - до 0,20 доллара за миллион токенов.

По оценкам Anthropic, при типичных нагрузках использование Claude Opus 5.5 обходится примерно на 40% дешевле, чем Opus 5. Компания также сообщила, что модель генерирует ответы более чем на 30% быстрее.

В Anthropic сообщили, что Claude Opus 5.5 уже доступен на платформах Claude, Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

Anthropic и OpenAI забили тревогу из-за ИИ

Ранее бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон заявил, что Anthropic и OpenAI "рискуют жизнями людей". Позже его поддержал Пол Кристиано из совета директоров и комитет по безопасности OpenAI.

Кристиано после заявления Коксона заверил, что "большинство людей может погибнуть", если будет создан "сверхразум без более надежной системы согласования". Позже генеральный директор Anthropic Дарио Амодей поддержал это заявление и предложил план безопасности из трёх шагов.

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