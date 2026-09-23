Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 24 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 24 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,87/44,90 грн/долл., а к евро – 51,20/51,23 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 сентября вырос на 5 копеек и составил 44,95 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 10 копеек и составил 51,60 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 3 копейки и составлял 45,03 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,56 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 51,77 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,10 гривни за евро.

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