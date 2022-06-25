Соответствующий проект резолюции уже подготовлен.

Двухпартийная группа американских конгрессменов представила резолюцию, которая характеризует действия России во время полномасштабного вторжения в Украину, как геноцид.

Издание Foreign Policy ознакомилось с документом и поделилось его содержанием.

В резолюции упоминаются зверства российских солдат на территории Украины: нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также принудительная депортация в РФ и временно оккупированные населенные пункты. Эти действия соответствуют критериям, которые изложены в II статье Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения твердой позиции членов Сената или Палаты представителей. Документ не имеет обязательной юридической силы, но он стал еще одним сигналом поддержки Украины от конгрессменов.

Напомним, до конца мая шесть стран признали действия России в нашей державе геноцидом. В список вошли Эстония, Латвия, Канада, Польша, Литва и Чехия. А в начале июня к ним присоединилась Ирландия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: