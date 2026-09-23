Может стать самой глубокой в Карпатах: на горе Смотрич открыли новую пещеру (видео)

По оценкам специалистов, глубина выявленной пещеры составляет не менее 30 метров.

В Ивано-Франковской области спелеологи открыли вертикальную пещеру на горе Смотрич глубиной около 30 метров. Об этом рассказал спелеолог и вице-президент Украинской спелеологической ассоциации Юрий Касьян, сообщает Укринформ.

"На горе Смотрич мы обнаружили новую вертикальную пещеру. Назвали ее "Дземброня", ведь рядом с ней находится село с таким названием. Предполагаем, что эта пещера может стать самой глубокой пещерой Карпат. Ведь ее глубина достигает 30 метров, а, возможно, даже больше. Это достаточно много для карпатских пещер из песчаника. Будем продолжать ее исследовать", – отметил Касьян.

Также спелеологи обнаружили новую часть гипсовой пещеры "На Хомах" протяженностью около 50 метров в Тернопольской области.

"Пещера "На Хомах", расположенная вблизи села Кривче Чортковского района, известна спелеологам с 1960 года, а местным жителям – с давних времен. Эта пещера считалась небольшой – ее длина составляет 140 метров. Мы решили исследовать ее подробнее, ведь у нас есть предположение, что она может быть фрагментом гораздо более крупной пещеры. Рядом с ней на расстоянии примерно двух километров расположена пещера "Хрустальная", длина которой превышает 20 километров. А поскольку "На Хомах" находится в том же массиве, то ее ходы могут простираться на десятки километров", – рассказал специалист.

По его словам, в этом году состоялись три научные экспедиции в пещеру "На Хомах".

"Во время третьей поездки удалось пройти через узкое ущелье, расширить его, расчистив камни, и открыть новую часть пещеры протяженностью 50 метров. А дальше мы дошли до очередного сужения. Будем продолжать работу уже после зимы. Ведь в этой пещере зимуют летучие мыши, поэтому работать можно только в теплый период", – добавил Касьян.

Как отметил специалист, уже в известной части пещеры в нескольких местах заметили изображения трезубцев.

"Мы знаем, что во многих пещерах в 40-х годах укрывались повстанцы. Вероятно, пещера "На Хомах" также была для них убежищем", – заявил Касьян.

Что известно о самой большой в мире пещере

Пещера Шондонг во Вьетнаме считается крупнейшей в мире и является уникальной природной достопримечательностью. Она расположена в национальном парке Фонгня-Кебанг, недалеко от границы с Лаосом.

Впервые о ней стало известно благодаря местному фермеру Хо Ханю, который в 1991 году случайно наткнулся на вход во время прогулки. Однако из-за крутого спуска мужчина не решился исследовать это место.

Лишь в 2009 году спелеологи исследовали пещеру, открыв ее уникальность миру. Сегодня Шондонг считается настоящим чудом природы, ведь пещера настолько огромна, что имеет собственную реку, микроклимат и даже тропический лес. Высота пещеры Шондонг составляет около 200 метров, ширина – 150 метров, а длина – не менее 6,5 километра.

Для туристов пещера была открыта только в 2013 году, однако доступ строго контролируется. Посещение организует исключительно один авторизованный оператор, а ежегодно выдается около 1000 разрешений – с января по август. Чтобы добраться до пещеры, туристам нужно несколько дней преодолевать путь через джунгли в сопровождении гидов.

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