Пшеница подорожала уже на 40% на фоне черноморской блокады, – Reuters

Запасы дешевого зерна стремительно иссякают.

Мировые цены на пшеницу активно растут на фоне войны России против Украины и блокады экспорта зерна из портов Черного моря. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 40% по сравнению с июньскими минимумами, достигнув самого высокого уровня за три с половиной года, пишет Reuters.

Ведущие импортеры пшеницы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке сталкиваются с трудностями в обеспечении поставок, что грозит новой волной продовольственной инфляции для наиболее уязвимых потребителей в мире.

Большинство мировых импортеров в течение последних нескольких месяцев воздерживались от поиска альтернативных источников поставок, надеясь на заключение зернового соглашения. Однако запасы на местах постепенно иссякают, особенно в странах Азии.

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Конкуренция за грузы, вероятно, усилится к концу года, когда начнётся сбор урожая в Южном полушарии. Тем временем цены будут продолжать расти.

Ограничения на экспорт пшеницы: какие страны пострадали больше всего

По оценкам компании Kpler, экспорт российской пшеницы в сентябре должен сократиться примерно до 1 млн тонн (по сравнению с 5 млн тонн в прошлом году), тогда как Украина в этом месяце отгрузит около 1 млн тонн, что составляет половину объемов сентября прошлого года. В ближайшей перспективе этот дефицит сильнее всего ударит по Азии, поскольку пшеница направляется в первую очередь покупателям на Ближнем Востоке и в Африке.

Так, Индонезия – второй по величине мировой импортер – в этом месяце получила из Черноморского региона лишь около 60 000 тонн зерна, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель составлял полмиллиона тонн.

Юго-Восточная Азия обращается к Аргентине и Австралии, чтобы заменить поставки из Черного моря. Цены на пшеницу в октябре подскочили на 25% по сравнению с периодом до кризиса в Черном море.

Многие импортеры сократили объемы закупок, пытаясь переждать кризис. Например, мукомольные предприятия в Египте, который является крупнейшим мировым импортером, в основном работают на 30% мощности.

Ожидается, что цены будут оставаться высокими, пока поставки из Черного моря будут ограничены. В случае возобновления судоходства в Черном море пшеница может подешеветь до 20% – на 50–60 долларов за тонну.

Блокада украинского экспорта – главные новости

За первые 20 дней сентября объем аграрного экспорта Украины составил 44% от потенциального уровня, тогда как в августе этот показатель составил 30%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По пессимистическому сценарию Украина может недополучить до 10 млрд долларов экспортной выручки, говорит он.

С 22 июля продолжается фактическая блокада украинских черноморских портов. Альтернативные маршруты способны обеспечить не более половины морского экспорта сельскохозяйственной продукции. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что с новым урожаем в Украине накапливается огромное количество зерна, которое негде хранить, и оно стремительно обесценивается.

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