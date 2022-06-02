После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.
Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.
"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.
Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
В резолюции отмечается, что политическое руководство Российской Федерации должно понести ответственность за преступления в Украине.
Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.
Война в Украине:
24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.
14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.
21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.
29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.
10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.
По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.
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