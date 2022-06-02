Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него" / president.gov.ua

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.

Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В резолюции отмечается, что политическое руководство Российской Федерации должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.

10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.

По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.

Вас также могут заинтересовать новости: