Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.

Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

В резолюции отмечается, что политическое руководство Российской Федерации должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

21 апреля парламенты Латвии и Эстонии признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

29 апреля такое же решение единогласно приняли в парламенте Канады.

10 мая, сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области. Кроме того, действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа.

По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.

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