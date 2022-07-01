По словам главы МИД, это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещения причиненного вреда.

Украина обратилась в Международный суд Организации Объединенных Наций относительно нарушения Россией Конвенции о геноциде.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина подала Меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде", - заявил министр.

По словам Кулебы, это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещения причиненного вреда.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. В иске Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

Вас также могут заинтересовать новости: