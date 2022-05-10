Сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством.

Во вторник, 10 мая, сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Литовский парламент единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию - документ поддержали 128 депутатов, пишет Delfi.

В резолюции отмечается, что российские оккупанты совершили в Украине массовые военные преступления, в частности, на Киевщине - в Бородянке, Буче, Ирпене, Гостомеле и в Мариуполе Донецкой области.

В документе также отмечается, что действия РФ в Украине являются геноцидом украинского народа, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Литва признала действия России в Украине геноцидом украинского народа... В принятой резолюции также отмечается, что Россия - государство, которое поддерживает и осуществляет терроризм", - отметил он.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джозефом Байденом призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

19 апреля в Госдепе США заявили, что рассматривают вопрос о признании РФ государством-спонсором терроризма.

В апреле Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же. Также в апреле парламенты Эстонии, Латвии и Канады признали военные преступления, которые совершают оккупационные войска России в Украине геноцидом.

Война в Украине с Россией - что надо знать о последствиях военных преступлений оккупантов

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сперва бомбил военные объекты, а потом обстреливал и гражданские. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на Киевщине и заблокировать Мариуполь.

Киевщину освободили от оккупантов. На освобожденной территории нашли братские могилы с застреленными людьми, на улицах были тела мирных жителей.

В начале мая глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в регионе нашли 1 202 гражданских лица, убитых оккупантами.

По данным украинских властей, в Мариуполе погибли более 20 тыс. человек.

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