Беженка из Северной Кореи призналась, что её больше всего беспокоит в США

Женщина на собственном опыте испытала все "прелести" коммунистической диктатуры и может многое рассказать американцам.

В США среди молодежи набирают все большую популярность социалистические и откровенно коммунистические идеи, что очень беспокоит людей, которые на собственном опыте ощутили "прелести" жизни под коммунистическими режимами. Об этом пишет Fox News.

Журналисты издания пообщались с правозащитницей Йонми Пак, которая сбежала из Северной Кореи в 13-летнем возрасте и сейчас обеспокоена тем, что наблюдает среди американских студентов интерес к коммунизму, основанный преимущественно на теоретических представлениях.

"Я каждый день была вынуждена жить в условиях реального социалистического правительства, пока не сбежала из Северной Кореи. Многие люди считают [коммунизм] удивительной теорией, и они не имеют представления о том, что, если мы внедрим эту политику в нашем [американском] правительстве, что это сделает с нашим местным населением", – заявила Пак.

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Как пишет Fox News, детство Пак пришлось на период голода в Северной Корее 1990-х годов. Она пережила голод, крайнюю нищету и политические преследования. После побега в Китай Пак и её мать стали жертвами торговли людьми. Через два года им с помощью христианских активистов удалось добраться до Монголии, а впоследствии – до Южной Кореи.

Пак также заявила, что, по её мнению, американские студенты не всегда осознают ценность свободы. Она подчеркнула, что свобода – это "очень особенная вещь", и "если Америка падет, нам некуда будет бежать".

"Мне повезло, что у меня была страна, куда я могла бежать – из Северной Кореи в Америку. Но если мы потеряем эту страну, то на самом деле мы все умрем", – сказала она.

Жизнь в КНДР

Как писал УНИАН, в школах Северной Кореи главным предметом является изучение истории и культа династии Кимов, а каждый день начинается с ритуалов лояльности вождю. Учеников заставляют выполнять тяжелый физический труд после уроков, а физические наказания и идеологический контроль являются обычной практикой.

Также мы рассказывали, что в Северной Корее запретили приготовление популярного супа с сосисками, а нарушителям грозит тюремное заключение. Все из-за южнокорейского происхождения блюда. Власти также ужесточили наказание за развод: теперь после решения суда обоим супругам могут назначить от 1 до 6 месяцев в трудовом лагере.

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