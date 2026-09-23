В Украине заявили о готовности сесть за стол переговоров о зерновом перемирии с РФ

Всеволод Ченцов заявил, что "сейчас самое время сесть и поговорить".

Украина готова принять участие в переговорах о зерновом перемирии с Россией. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, сообщает Politico.

"Сейчас самое время сесть и поговорить, чтобы найти решение", – сказал Ченцов.

На вопрос о том, готова ли Украина к зерновому перемирию – в ходе которого страны договорились о прекращении ударов по судам, перевозящим сельскохозяйственные грузы, портам и зернохранилищам в Черном море, – он ответил: "Почему бы и нет? Нам нужно с чего-то начать, и шаг за шагом мы сможем обсудить что-то более комплексное".

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В издании напомнили, что Россия начала атаковать портовую инфраструктуру и суда, стоявшие в украинских портах Черного моря, уже в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Из-за этих атак Украина не могла экспортировать зерно.

"Они [Россия] пытаются заблокировать наш экспорт зерна в Черном море, но мы делаем то же самое. Поэтому, повторяю, это момент, когда Россия наконец может осознать, что ситуация может ухудшиться и для неё, и российский народ будет всё сильнее ощущать на себе последствия этой войны", – подчеркнул Ченцов.

Эскалация боевых действий в Чёрном море летом привела к тому, что Россия и Украина начали атаковать корабли и порты друг друга. Это, как отмечается в издании, помешало доставке жизненно важных партий зерна в пункты назначения и вызвало опасения, что конфликт может привести к еще большему росту мировых цен на продовольствие.

В июле Чёрное море стало особенно опасным для коммерческого судоходства. Как отмечают в Politico, в том месяце там погибло больше членов экипажей, чем за весь предыдущий период войны.

До начала полномасштабного вторжения России на Украину приходилось 15% мирового экспорта кукурузы, 10% – пшеницы, 15–20% – ячменя и 50% – подсолнечного масла.

По данным Европейской службы внешних дел (EEAS), в то время как в Украине начинается сезон сбора урожая, в результате российских атак экспорт зерна сократился вдвое по сравнению с прошлым годом, что привело к росту мировых цен на продовольствие.

Также есть опасения, что к октябрю в Украине может не остаться свободных мощностей для хранения зерна. В таком случае более 9 миллионов тонн зерна могут испортиться, в то время как у фермеров не будет средств для посева следующего урожая.

Атаки в Чёрном море – последние новости

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Украине и России предложения о прекращении атак в Чёрном море. Его заявление опубликовал сайт Директората по коммуникациям администрации президента Турции.

"Украине и России были переданы различные предложения, направленные на урегулирование конфликтов в Черном море", – говорилось в сообщении.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук высказал мнение о том, что Россия, отказывающаяся от договоренностей о прекращении огня в отношении судов с агропродукцией в Черном море, сейчас несет большие потери, чем Украина.

По его словам, как только российской стороне что-то предлагают, она сразу же требует каких-то дополнительных бонусов. Плетенчук напомнил, что подобное уже случалось после истечения срока действия "зернового соглашения", когда россияне для его продления начали требовать отмены санкций.

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