Военный отметил, что интенсивность боев на Авдеевском направлении очень высока. В городе действительно опасно.

Российские оккупанты переключились с Бахмута на Авдеевку. Там сейчас творится настоящая мясорубка.

Как сообщил боец отдельного отряда специального назначения "Майкл" в эфире канала 1+1, интенсивность боев в Авдеевке высокая, ситуация в последние дни обострилась.

"Если раньше враг наносил периодически авиаудары, сейчас наносит систематически. Артиллерия работает в режиме нон-стоп. В городе действительно опасно находиться. Было принято решение ограничить движение в городе, как для журналистов, так и для волонтеров", - рассказал воин.

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По словам "Майкла", Авдеевку штурмуют регулярные войска РФ и боевики так называемой "ДНР". Относительно "вагнеровцев" на этом направлении воин отметил, что их пока там не фиксируют, несмотря на информацию СМИ.

"Враг пытается по-разному штурмовать. Была и тактика мясорубки - они массово наступали. Применяли тактику маневра - засылали малую группу для штурма, а другая была на прикрытии. Враг использует различные тактики для достижения целей", - отметил воин.

"Майкл" отметил, что россияне хотят во что бы то ни стало окружить Авдеевку и уничтожить ее полностью. Это улучшит им тактическое положение, ведь украинским воинам будет труднее вести городские бои среди руин. Если тактика окружения не сработает, россиян будут искать слабые места в обороне для достижения каких-либо успехов.

Воин отметил, что оккупанты штурмуют Авдеевку не из-за ее стратегической важности, а лишь для того, чтобы достичь каких-то территориальных успехов.

"У них не получилось на Бахмуте - они переключились на Угледар. У них не получилось на Угледаре - они пытаются это сделать в Авдеевке. Понятно, что оккупанты будут пытаться улучшить свое положение хоть где-то", - добавил воин.

Бои за Авдеевку

В последние недели оккупанты значительно усилили наступление на Авдеевском направлении. Это произошло на фоне поражения в Угледаре и незначительных успехов в Бахмуте. Институт изучения войны 23 марта сообщил, что российские оккупанты изменили приоритет с Бахмута на другие направления, в частности на Авдеевку.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что город закрыт на въезд с 27 марта, в том числе для волонтеров и журналистов.

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