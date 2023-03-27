Местные власти просят журналистов не въезжать в город, ведь ситуация опасная.

Авдеевка Донецкой области оказалась в красной зоне. С 27 марта въезд в город запрещен, в частности для волонтеров и журналистов.

В Telegram глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш призвал представителей прессы не нарушать запрет и не въезжать в прифронтовую Авдеевку альтернативными путями, несмотря на запрет.

"Есть приказ - прямой запрет для посещения", - сказал он в своем видеообращении.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупанты пытаются сделать из Авдеевки "второй Бахмут". Россияне резко сместили фокус внимания на Авдеевку и активизировали попытки окружить этот город.

Ежедневно Авдеевку поливают массированным огнем. Удары наносят в том числе по жилым домам, страдает гражданская инфраструктура.

По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, в результате боевых действий россияне практически уничтожили Авдеевку. Вчера стало известно, что из Авдеевки эвакуируют последних коммунальщиков.

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