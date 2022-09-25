Запад не должен слушать бряцанье оружием и лживые угрозы Путина, подчеркнула британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс считает, что объявление мобилизации в России означает то, что Киев "перехитрил" Путина в войне.

Об этом она рассказала CNN.

По словам Трасс, Путин отдал приказ о мобилизации, "потому что он не побеждает".

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"Он совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, его перехитрили украинцы. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, он не ожидал такой силы реакции со стороны свободного мира", - высказалась Трасс.

На вопрос, как должны реагировать западные лидеры, если Путин усилит агрессию против Украины, Трасс ответила, что они "не должны слушать его бряцанье оружием и лживые угрозы".

"Вместо этого мы должны продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев", - добавила Трасс.

Мобилизация в России

21 сентября российский президент Владимир Путин в ответ на поражение в Харьковской области объявил частичную мобилизацию в России.

Предварительно, по данным Минобороны РФ, должны призвать до 300 тысяч человек, которые уже имеют боевой опыт. Однако СМИ указывают на тайный пункт указа Путина, который делает возможной мобилизацию до миллиона человек.

Уже есть факты мобилизации студентов, людей с очевидными проблемами со здоровьем и тому подобное. Также в Москве заговорили о запрете на выезд из страны мужчинам призывного возраста.

Несколько дней продолжаются антивоенные протесты в Москве. В течение 24 сентября силовики задержали до тысячи граждан в 32 городах. 25 сентября на протесты вышли жители Дагестана.

По предварительным подсчетам МВД, российское командование в течение первой волны могут мобилизовать до 40 тысяч человек, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Впрочем, вряд ли РФ сможет решить логистические и административные проблемы чтобы собрать даже 300 тысяч военных.

Западные аналитики подчеркивают, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

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