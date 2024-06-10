Распределение между боевыми и тыловыми должностями, как правило, происходит уже непосредственно в подразделении, куда новичок попадает после подготовки.

Распределение мобилизованных между боевыми и тыловыми должностями в основном происходит уже непосредственно в подразделении, куда его направили. Это зависит от его физических способностей и психологического состояния, рассказал в интервью УП боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".

По его словам, после прохождения курса боевой подготовки новобранец получает рекомендацию, на какой "работе" его лучше задействовать. А уже в батальоне, куда попадет мобилизованный, принимают окончательное решение. Значение имеют успехи в физических упражнениях и стрельбе, состояние здоровья и психологическое состояние.

"Суть в том, что есть разные типажи людей, и в пехоту в основном попадают люди, у которых самая большая сила духа. Там физуха важна, без нее не выживешь. Но физуху можно развить. А вот силу духа не всегда. Все-таки есть люди, которые более мягкие по своей природе, они более такие спокойные. В основном их как раз сажают на бумаги, потому что у нас армия очень любит бюрократию. Тем людям, которые имеют дух авантюризма, пехота только так залетает", - рассказывает "Исток".

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По словам бойца, с определенными недостатками здоровья, на боевые должности не ставят, даже если человек сам изъявляет желание.

"Потому что если ты идешь с определенными недостатками здоровья в пехоту, в случае определенной проблемы ты подставляешь на поле боя своих собратьев. Ты на себя отвлекаешь людей, тебя надо эвакуировать. Это составляет проблему. Из-за тебя могут погибнуть другие люди. Поэтому это подставляет непосредственно командира бригады, командира взвода, командира роты. Не будет так, что будут инвалида пихать в пехоту, это так не работает", - рассказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, повестки, которые приходят работникам на предприятия, не являются чем-то новым и еще до вступления в силу закона о мобилизации у руководителей предприятий были обязанности вести воинский учет. По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомина, руководители предприятий, получив приказ от местных районных государственных администраций, должны издать свой приказ о проведении оповещения и других необходимых мероприятий для своих работников.

Также мы рассказывали, что Кабмин готовит постановление об обновленных правилах бронирования работников от мобилизации. Оно должно учесть реальные потребности государства и чувствительные для общества аспекты.

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