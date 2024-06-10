Если руководители не будут придерживаться обязанностей по мобилизации, их могут штрафовать.

Повестки, которые приходят работникам на предприятия, не являются чем-то новым и еще до вступления в силу закона о мобилизации у руководителей предприятий были обязанности вести воинский учет, заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Фокус".

Он рассказал, что сейчас руководители предприятий, получив приказ от местных районных государственных администраций, должны издать свой приказ о проведении оповещения и других необходимых мероприятий для своих работников.

"Если мы говорим о теперь, то руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения начальника РГА о проведении мероприятий мобилизации или распоряжения начальника ТЦК и СП о вызове резервистов и военнообязанных должны издать приказ руководителя предприятия о проведении оповещения, перечень лиц, подлежащих оповещению, способы их доставки в ТЦК и т.д.", - объясняет Истомин. Видео дня

Кроме того, руководители через ответственных лиц должны организовать осуществление оповещения в рабочее время работников предприятий путем вручения повесток под личную подпись. Представитель ТЦК добавил, что повестки для оповещения предоставляются представителями ТЦК вместе с соответствующим распоряжением. После этого, в течение трех дней руководители в письменной форме должны сообщить в ТЦК и СП о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства обеспечить прибытие резервистов и военнообязанных в центры комплектования.

Также руководители предприятий должны безотлагательно информировать ТЦК и СП о работниках, которые отказались от получения повесток, и работниках, которые написали заявления об увольнении. Если же такие обязанности не будут выполнены, за это предусмотрены штрафы, добавил Истомин.

"Действительно, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и руководителей предприятий, даже на руководителей общественных объединений налагается штраф от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на сегодня это от 34 000 до 59 500 гривен. Штрафы налагаются на руководителей предприятий, то есть на должностных лиц", - объясняет военнослужащий ТЦК.

Мобилизация в Украине - что интересно почитать

Ранее Истомин объяснил, почему после обновления данных в "Резерв+" могут вручить повестку на улице. По его словам, это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение.

В то же время нардеп Юрий Камельчук рассказал, что 70-80% людей, которые обновляют данные в ТЦК, имеют причины для отсрочки. Несмотря на это мобилизация в Украине проходит достаточно высокими темпами, отметил народный избранник.

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