В Украине пересмотрят подходы к бронированию работников на предприятиях.

Кабмин готовит постановление об обновленных правилах бронирования работников от мобилизации. Оно должно учесть реальные потребности государства и чувствительные для общества аспекты. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Он отметил, что неприемлемо усиливать войско за счет полиции, которая также выполняет важную функцию. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям тоже подпадает сразу под две категории работников, которые предусмотрены для бронирования. По словам Вениславского, бронирование полиции и ГСЧС будет на 90%, а не на 100%. Это связано с тем, что в этих службах не все должности являются критически важными.

"Работают не только собственно полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал. И если они не являются критически важными для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы", - пояснил он.

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Что касается частных предприятий, то, по словам Вениславского, квота на бронирование работников будет определяться не формой собственности - частное или государственное предприятие - а его важностью для экономики и общества.

"То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и т.д.", - пояснил он.

Вместе с тем нардеп отмечает, что не должны бронироваться должности, где работника можно заменить другим человеком, в частности не военнообязанным.

"Не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов - например, уборщики - на 100% забронированы. Поэтому мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию, не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений", - заявил он.

Бронирование от мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению военных, раскол в обществе создает не сам по себе принцип экономического бронирования, а его недвойственное воплощение. Так боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" возмущается тем, что в Украине забронировали работников цирков, а работников коммунальных предприятий выгребли по мобилизации, и теперь некому даже улицы подметать.

Также мы рассказывали, что бронирование от мобилизации станет доступным в приложении "Дія". Услугу планируют запустить в июле. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, процесс бронирования станет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора.

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