Нардеп и волонтер Руслан Горбенко заявил, что в этом году Украине нужно мобилизовать около 100-110 тысяч человек. По его мнению, удастся призвать до 120 тысяч новобранцев.
Это заявление изданию LIGA.net прокомментировал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский. По его словам, озвученное Горбенко число является неверным.
"Эта информация не подлежит разглашению, а Горбенко не имеет доступа к реальным цифрам", – подчеркнул Вениславский.
В то же время нардеп Игорь Копытин воздержался от комментариев, отметив, что не может обсуждать этот вопрос, поскольку информация имеет закрытый характер.
Мобилизация в Украине
По состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение мобилизационного возраста в Украине. Такое заявление, отвечая на вопрос УНИАН, сделал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Тем временем в Минобороны заявили, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая, только 15% украинцев обновили учетные данные. Представитель министерства Дмитрий Лазуткин отметил, что в приложении "Резерв+" данные обновили 1 млн 412 тысяч украинцев. При этом загрузили приложение значительно больше людей.
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