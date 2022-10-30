Бойцы ВМС ВСУ устранили более 50 противников.

Воины Военно-морских сил ВСУ за последние сутки уничтожили более 50 оккупантов и 17 единиц техники. В список входят БТР, БМП, ББМ и самоходные артиллерийские установки.

О вражеских потерях отчитался пресс-центр ВМС ВСУ в официальном Telegram-канале.

"В ходе боев морские пехотинцы уничтожили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ и более 50 оккупантов. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 САУ, 1 грузовик и 2 ББМ. Окончательные потери врага уточняются", — сообщили в пресс-центре ВМС ВСУ.

Видео дня

Потери России в Украине: основная информация

Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки, 29 октября, Вооруженные силы Украины уничтожили 950 оккупантов. Это рекордное количество.

За все время с момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 71 200 рашистов. Украинские защитники также взорвали более 15 тысяч единиц техники.

В публичном поле неоднократно появлялась информация, что Россия отказывается забирать тела убитых оккупантов и сжигает их с целью скрыть реальные потери. Поступали также сведения, что рашистов хоронили заживо на Херсонщине.

Сегодня, 30 октября, жители Белгорода нашли на помойке цинковые гробы. Их используют для отправки ликвидированных рашистов с фронта в Россию.

На Авдеевском направлении, по сообщениям от ВСУ, враг часто проводит штурмовые действия и несет огромны потери. Все поля завалены мертвыми рашистами, но забирать их никто не спешит.

Вас также могут заинтересовать новости: