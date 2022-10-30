Удалось "задвухсотить" по меньшей мере 8 оккупантов.

Во время ведения боевых действий на Луганском направлении украинские воины уничтожили подразделение российского спецназа.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, ВСУ уничтожили подразделение из состава 24 отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область РФ).

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"Потери составили: 8 погибших (в том числе Максим Мирош и Денис Кушнарев) и 14 раненых (в том числе Александр Беляков, Александр Добрынин, Виталий Бурдов)", - отметил журналист.

Ситуация на Луганщине: что известно

Украинские военные продолжают контрнаступление и освобождают нашу землю от оккупантов. По данным Генштаба, в районах двух населенных пунктов в Луганской области на днях было уничтожено до 60 российских оккупантов, по меньшей мере 10 из которых – офицеры.

Ранее стало известно, что для пополнения состава российских частных военных компаний в Станицу Луганскую привезли очередную партию заключенных из России, а "правоохранителям" запретили их трогать в случае нарушений. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

Кроме того, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, тотальное превосходство русских в артиллерии в этой области закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ чувствовали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

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