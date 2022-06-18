Постарались воины из 72-й бригады имени Черных Запорожцев.

В Донецкой области воины 72-й бригады имени Черных Запорожцев сбили из ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25.

Об этом сообщили на фейсбук-странице бригады.

СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Грохнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все в порядке – говорится в сообщении.

Добавим, что Су-25 – это одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Что известно о потерях врага на войне

За почти четыре месяца с начала полномасштабной войны на территории Украины россияне потеряли уже около 33 тыс. 350 своих бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере две сотни российских захватчиков.

Отмечается, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

Ранее УНИАН сообщал, что в армии РФ участились случаи освобождение большого количества военных из-за отказа от участия в боевых действиях в Украине.

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