Отмечается, что самые большие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла в Украине около 33 350 тыс. своих вояк. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере две сотни российских "туристов".

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ежедневно возрастают и потери врага в технике. На 114-й день уничтожено:

танков ‒ 1465 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233, средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1)

крылатых ракет – 129,

кораблей /катеров – 14 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17),

специальной техники – 55.

Отмечается, что самые большие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

По словам главы штаба обороны Британии Тони Радакина, стратегически Россия проиграла войну против Украины. Военный предполагает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может достичь тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.

В то же время, как говорится в материале CNN, Байден попросил своих подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. Президент США опасается, что подобные заявления могут породить нереалистичные ожидания и лишь спровоцировать Россию.

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