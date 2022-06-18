С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла в Украине около 33 350 тыс. своих вояк. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере две сотни российских "туристов".
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ежедневно возрастают и потери врага в технике. На 114-й день уничтожено:
- танков ‒ 1465 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 3573 (+10),
- артиллерийских систем – 739 (+5),
- РСЗО – 233, средств ПВО – 98 (+1),
- самолетов – 216 (+1),
- вертолетов – 180,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1)
- крылатых ракет – 129,
- кораблей /катеров – 14 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17),
- специальной техники – 55.
Отмечается, что самые большие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.
По словам главы штаба обороны Британии Тони Радакина, стратегически Россия проиграла войну против Украины. Военный предполагает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может достичь тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.
В то же время, как говорится в материале CNN, Байден попросил своих подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. Президент США опасается, что подобные заявления могут породить нереалистичные ожидания и лишь спровоцировать Россию.